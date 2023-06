Si va verso la prima vera cessione di questo calciomercato. In fase avanzata e quasi definitiva, la trattativa per la cessione a titolo definitivo di Justin Kluivert al Bournemouth. L’obiettivo è riuscire a concludere l’affare entro pochi giorni, visto che entro il 30 giugno la Roma dovrà mettere a segno operazioni in uscita per circa 30 milioni di euro. Questo quanto viene riferito da Tuttomercatoweb.com.