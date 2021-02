Mercato, Kluivert potrebbe essere riscattato dal Lipsia

In estate Justin Kluivert ha lasciato la Roma per approdare – in prestito – in Germania, al Lipsia. In terra teutonica, però, l’approccio non è stato dei migliori. Complici anche diversi infortuni, l’esterno olandese non ha espresso tutto il suo potenziale.

Potrebbe comunque avere la chance di farlo, giacché il club tedesco potrebbe riscattarlo. Nel contratto – riporta la Bild – è infatti presente una clausola che permetterebbe al Lipsia di procedere con l’acquisto definitivo per una cifra che oscilla tra i 10 ed i 13 milioni di euro.