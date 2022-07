Mercato, Kluivert piace in Inghilterra e Italia: Fulham e Torino alla finestra

Justin Kluivert cerca squadra. Lasciato nella Capitale da José Mourinho per il ritiro portoghese, l’ala si appresta a salutare Roma. L’olandese è alla ricerca di una sistemazione. Noti gli interessi di Lione e Monaco, l’ex Ajax ha estimatori anche in Premier League così come in Serie A. Nella terra d’Albione il Fulham ha mostrato interesse, mentre in Serie A il Torino vorrebbe portarlo alla corte di Juric, desideroso altresì di riavere anche Kumbulla.

Ogni trattativa in uscita della Roma, però, dovrà rispettare una conditio sine qua non: l‘addio deve essere definitivo. No quindi a prestiti con diritto di riscatto e tantomeno a quelli secchi. Pinto vuole sfoltire la rosa in maniera definitiva. Ogni pretendente degli esuberi giallorossi è avvisata. Lo riporta il Corriere dello Sport.