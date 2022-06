Giorni intensi e frenetici per il General Manager della Roma Tiago Pinto. Il portoghese ha avuto un incontro con gli agenti di Riccardo Calafiori – Rafaela Pimenta e Vincenzo Raiola -, che rappresentano anche Justin Kluivert. L’attaccante, di ritorno dal prestito al Nizza, piace al Marsiglia e, secondo Gianluca Di Marzio è in programma una riunione proprio con il club francese per parlare del futuro dell’attaccante e di una sua possibile cessione a titolo definitivo.