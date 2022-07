Mercato, Kluivert in ritiro con la squadra: possibile permanenza alla Roma

Il futuro di Justin Kluivert non è ancora definito. Dopo il prestito al Nizza, il giocatore ha fatto ritorno alla base in attesa di conoscere la sua prossima destinazione. La stagione in Ligue 1 è stata abbastanza positiva e infatti la decisione del club francese di non riscattarlo ha sorpreso tutti. E adesso si riparte dalla Roma dove Mourinho avrebbe deciso di convocarlo per il ritiro della squadra. Possibile che il portoghese possa concedergli una chance, come fatto nella passata stagione con altri giocatori come Kumbulla. Dunque il futuro del classe 1999 sembra essere nella capitale, almeno per il momento.