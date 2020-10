Mercato, Kluivert ad un passo dal Lipsia. Accordo vicino con la Roma

A sorpresa Justin Kluivert sta per lasciare la Roma per la Germania. Come riportato da Fabrizio Romano di Sky Sport l’esterno è ad un passo dal Lipsia. Infatti l’accordo tra le società sarebbe davvero ad un passo con i tedeschi che, dopo Schick, prenderebbero un altro giocatore giallorosso in prestito.

RB Leipzig are in advanced talks to sign Justin Kluivert from AS Roma on loan. Agreement close to be reached for the Dutch winger. 🔴 #ASRoma #RBLeipzig @SkySport

