Il mercato della Roma resta in fermento, soprattutto a centrocampo, dove la dirigenza sta valutando profili che possano completare il reparto con caratteristiche diverse rispetto agli attuali interpreti. Con El Aynaoui più portato a giocare in verticale, l’idea sarebbe inserire un elemento di maggiore sostanza ed esperienza internazionale.

Come riportato da Fabrizio Romano, tra i nomi circolati c’è anche quello di Franck Kessie, attualmente all’Al Ahli e vecchia conoscenza di Gasperini ai tempi dell’Atalanta. Il club saudita sarebbe disposto a lasciarlo partire già in questa sessione, a fronte però di un’offerta soddisfacente. La Fiorentina si sarebbe già informata circa due settimane fa, ma anche la Roma è stata contattata con una proposta concreta.

L’ostacolo principale resta l’ingaggio del centrocampista ivoriano, che percepisce circa 14 milioni di euro a stagione: una cifra fuori scala per i parametri giallorossi. Per un eventuale ritorno in Serie A, sarà necessario un passo importante da parte del giocatore. Resta da capire se le condizioni economiche potranno essere riviste, magari con la formula del prestito o una compartecipazione sull’ingaggio.