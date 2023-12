Mercato, Kehrer è il nome caldo per la difesa della Roma: nuovi contatti tra le parti

La Roma è ancora alla ricerca dell’innesto in difesa da regalare a Mourinho nel mercato di gennaio. Accantonata l’idea Bonucci, sono diversi i nomi presenti sul taccuino di Tiago Pinto per il ruolo di centrale vista anche la situazione di Smalling. Tra questi c’è un nome più caldo in questi giorni. Come scrive Attilio Malena, infatti, il giocatore in pole è il difensore tedesco del West Ham Tilo Kehrer. Per il classe 1996 inoltre ci sarebbero stati dei nuovi contatti nelle ultime ore tra le parti.

