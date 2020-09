Continuano ad uscire terzini destri in casa Roma. Dopo l’ormai certa partenza di Alessandro Florenzi, che andrà in prestito oneroso con diritto di riscatto al Paris Saint-Germain, anche Rick Karsdorp sta per lasciare il Fulvio Bernardini di Trigoria. L’esterno destro olandese infatti, stando a quanto riportato da Sky Sport, è vicino al trasferimento al Genoa. Inoltre, i rossoblù rimangono interessati anche ad un altro giocatore in uscita dalla Roma: Juan Jesus.