L’ufficialità di Kristensen potrebbe portare all’uscita di Rick Karsdorp. Il terzino olandese è infatti chiuso dal neo terzino danese e da Zeki Celik per il posto da titolare sulla fascia destra. Per questo, come riportato da Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma vuole cedere il classe 1995 durante questo calciomercato estivo. La decisione è stato comunicata al difensore e al suo agente. Diversi i club interessati soprattutto francesi e dell’Arabia Saudita.

