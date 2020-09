Prosegue il lavoro della Roma per sfoltire la rosa cedendo gli esuberi. Uno di questi è sicuramente Rick Karsdorp, che nonostante una buona prestazione nell’amichevole di Cagliari è segnalato in uscita in direzione Genoa. Secondo Calciomercato.com, l’operazione è ad un passo dalla chiusura. I rossoblu seguono con forte interesse anche un altro difensore giallorosso, Juan Jesus.