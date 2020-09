Mercato, Juventus infastidita dal ritardo per Dzeko. Paratici valuta l’opzione Giroud

La trattativa tra Roma e Juventus per il passaggio in bianconero di Edin Dzeko è chiusa ormai da tempo, ma per l’ufficialità si attende il trasferimento di Milik nella Capitale. Negli ultimi giorni però sono emersi attriti tra il Napoli e l’entourage dell’agente polacco e i malumori rischiano di far saltare il giro di punte. Oggi proseguiranno i contatti tra le parti, alla ricerca dell’accordo definitivo. La Juventus intanto, infastidita da questi ritardi, ha fatto sapere attraverso il suo direttore sportivo Paratici di poter virare, qualora il tutto non si sbloccasse entro domani, su un altro centravanti: Giroud. Lo riporta calciomercato.it.