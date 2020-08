Mercato, Juventus e Roma trovano l’accordo per Dzeko: valutazione di 18 milioni

Il primo scoglio è stato superato: l’accordo per Edin Dzeko tra Juventus e Roma è stato trovato. L’attaccante bosniaco è ancora indeciso sul suo futuro, ma i due club hanno fatto passi avanti nella trattativa. Stando a quanto riporta l’edizione odierna de La Stampa, le due società hanno raggiunto un’intesa di massima sul prezzo del cartellino: 18 milioni di euro. Questa è la valutazione della punta giallorossa, ma i ragionamenti vanno avanti e si pensa anche a qualche pedina di scambio da inserire. Le due parti in causa stanno infatti discutendo sulla possibile struttura dell’operazione, rimane però tutto ancora in sospeso, in attesa di conoscere le intenzioni di Dzeko.