Mercato, la Juventus segue Cristante e valuta lo scambio con Mandragora

Il nome di Bryan Cristante, ormai da qualche settimana, continua ad essere accostato alla Juventus per la prossima sessione di mercato. La dirigenza bianconera, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ha individuato nel numero 4 giallorosso il possibile sostituto di Sami Khedira, vicino all’addio. Paulo Fonseca però al momento non ha dato il suo benestare alla cessione, ritenendo Cristante uno dei giocatori su cui puntare anche per il futuro. Si lavora intanto per l’inserimento di Rolando Mandragora, di rientro dall’Udinese, nella trattativa.