Mercato, Isco vicino alla Roma: prossima settimana possibile accordo

Possibile vero colpo della Roma. Il club giallorosso sarebbe vicinissimo a Isco. Lo spagnolo arriva a parametro zero dal Real Madrid. Il giocatore, tuttavia, non sarebbe ancora del tutto convinto dell’opzione giallorossa. Sul tavolo, infatti, il 30enne ha altre soluzioni percorribili. In Spagna piace ai due club di Siviglia, ma c’è anche un’altra offerta. Dalla Premier League, infatti, il Newcastle ha fatto di sapere di essere interessato. L’accordo con la Roma, però, sembra essere quello più imminente. Fondamentale sarà il ruolo di Jorge Mendes. Lo riporta As.