Mercato, intesa di massima per Milik: 3 milioni di euro di prestito, 15 di obbligo di riscatto e 7 di bonus

Passi in avanti tra Roma e Napoli per Milik. Queste le cifre dell’intesa di massima: 3 milioni di prestito, 15 milioni di obbligo di riscatto più 7 di bonus facilmente raggiungibili, per un totale di 25 milioni di euro. Tra le due società mancano ancora alcuni dettagli: percentuale sulla futura rivendita che il Napoli vuole e modalità di pagamento. Milik però, al momento, non ha ancora accettato il trasferimento nella Capitale. L’offerta della Roma per il contratto, invece, è da più di 4,5 milioni a stagione per cinque anni. Dalla decisione di Arkadiusz Milik dipende anche l’eventuale partenza di Edin Dzeko alla Juventus. Lo riporta Sky Sport.