Secondo quando riporta la Gazzetta dello sport il nuovo pupillo del calciomercato di questa stagione è Ederson. Arrivato a gennaio alla Salernitana per 6 milioni e con un contratto in scadenza nel 2026, è finito sotto l’occhio di molti club di Serie A. Tra i tanti corteggiatori ci sono: Atalanta, Fiorentina, Inter e Roma. Il nuovo DS Morgan De Santis vorrebbe cercare di trattenerlo alla Salernitana il più possibile, ci vorranno 20 milioni per riuscire a strapparlo dalla sua attuale squadra.