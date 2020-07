Mercato, interessa Omeragic, difensore centrale dello Zurigo. Costa 10 milioni di euro

Nonostante le difficolta societarie ed in campionato, la Roma continua a programmare il calciomercato estivo e a guardarsi intorno. L’ultimo nome sul taccuino dei capitolini è quello di Becir Omeragic, difensore centrale svizzero dello Zurigo. Il 18enne ha giocato molto quest’anno, vanta più di 1000 minuti in campionato, e diversi club ci hanno messo gli occhi. In Italia interessa anche alla Juventus, che potrebbe aggiungerlo alla squadra Under 23, e al Milan. Viste le contendenti lo Zurigo avrebbe alzato il prezzo del ragazzo fino a 10 milioni di euro. Lo riporta il sito calciomercato.it.