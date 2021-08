Mercato, interessa Omar Colley. Il difensore viene valutato 8-10 milioni

In attesa di avere sviluppi sul mercato in uscita, la Roma si guarda intorno in attesa di alcune occasioni. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, la Roma avrebbe messo gli occhi sul difensore della Sampdoria Omar Colley. I giallorossi, sembrano pronti a bussare alla porta dei blucerchiati per rinforzare il reparto difensivo. Si tratta di una pista concreta quella che porta al difensore gambiano e nelle ultime ore la società giallorossa avrebbe fatto un passo avanti. Come sempre per chiudere l’affare sarà una questione di cifre: il 29enne viene valutato intorno agli 8-10 milioni.