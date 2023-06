Non solo Aouar e N’Dicka. La Roma lavora costantemente sulla squadra che verrà e si cercano dei profili per la fascia destra e sinistra. Ecco che, stando a quanto riportato da calciomercato.it, la società avrebbe messo gli occhi su Pasquale Mazzocchi, esterno destro della Salernitana. Il terzino aveva svolto una prima parte di stagione molto importante tanto da guadagnarsi la Nazionale, poi dopo il brutto infortunio a Novembre non è riuscito a ripetersi.

Sul classe 1995 ci sarebbe la concorrenza di Juventus e Milan ed i granata lo valutano circa 10 milioni di euro. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Benjamin Tahirovic: il centrocampista era stato chiesto a gennaio dal ds Morgan De Sanctis e il suo inserimento potrebbe abbassare il costo del cartellino.