Mercato, incontro tra Raiola e Paratici per Calafiori. Il terzino vorrebbe rimanere a Roma

Riccardo Calafiori è al momento uno dei talenti più cristallini presenti nel settore giovanile della Roma. Il terzino classe 2002 grazie alle sue prestazioni ha attirato le attenzioni dei club europei più importanti, tra cui Paris Saint-Germain e Juventus. In modo particolare i bianconeri stanno spingendo per assicurarsi le sue prestazioni e recentemente, stando a quanto riportato da TeleRadioStereo, Fabio Paratici, ds della Juventus, ha avuto un incontro con Mino Raiola, agente di Calafiori. La volontà del ragazzo sarebbe quella di rimanere a Trigoria, ma il suo futuro, con la trattativa per il rinnovo contrattuale ancora bloccata, è ancora incerto.