La Roma è alla ricerca di un’attaccante, causa la poca incidenza in fase di realizzazione del duo Abraham Belotti e come se non bastasse deve coprire l’assenza dell’attaccante inglese che starà fuori fino a marzo. Come riportato da Gianluca di Marzio, Pinto sarà a Londra fra Giovedì e Venerdì per incontrare gli agenti di Scamacca, che ha già dato il suo benestare al trasferimento in giallorosso. La Roma potrebbe superare la concorrenza del Milan.