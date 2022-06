Mercato, incontro Pinto-Carnevali per Frattesi. Il gm ha visto anche Faggiano per la cessione di Villar

Tiago Pinto scatenato in queste ore. Domani l’arrivo di Svilar, nel pomeriggio è stato chiuso Celik ed ora si prova a strappare Frattesi al Sassuolo. E’ di questi minuti l’incontro con Carnevali per parlare proprio del centrocampista. Durante la serata il gm romanista ha visto anche il direttore sportivo della Sampdoria, Faggiano, per la cessione di Villar. Lo riporta Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.

#TiagoPinto e #Carnevali stanno parlando in questo momento di #Frattesi: si cerca un punto d’incontro tra domanda e offerta. Il gm della Roma ha incontrato anche Faggiano della #Sampdoria per la cessione di #Villar. #ASRoma @CorSport — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) June 30, 2022