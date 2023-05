Un finale di stagione esaltante per Stephan El Shaarawy il cui futuro è ancora un rebus. Il contratto dell’attaccante scade il prossimo 30 giugno e l’accordo sul rinnovo tarda ad arrivare. Nei giorni scorsi, stando a quanto riportato da calciomercato.com, ci sono stati dei contatti con l’agente del Faraone e Tiago Pinto per discutere di un eventuale rinnovo. I due si sono dati appuntamento al termine della stagione per discutere un prolungamento dell’accordo. La volontà dell’esterno è quella di proseguire con la Roma anche abbassandosi l’ingaggio da 3,5 milioni di euro. Il Milan starebbe monitorando con attenzione la vicenda per un possibile inserimento qualora le parti dovessero separarsi.