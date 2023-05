Mercato, incerto il futuro di Belotti alla Roma: piace al Genoa

Per ora non è stata la stagione che si augurava di vivere. L’apporto di Andrea Belotti, escludendo l’impegno, è minimo. Il contratto del Gallo scade a giugno, il club ha l’opzione per prolungarlo di altri due anni – fino al 2025 – ma al momento non è stata presa nessuna decisione.

La Roma ragiona, intanto però c’è chi pensa al centravanti ex Torino. Fresco di promozione in Serie A, il Genoa è interessato. I liguri sono interessati a portare a Marassi Belotti a parametro zero. In rossoblù il Gallo troverebbe un ex Roma: Strootman, fondamentale nella cavalcata del Grifone. Lo riporta Nicolò Schira.

Andrea #Belotti‘s contract with #ASRoma expires in June. #Roma have the option to extend it until 2025, but Giallorossi have not decided his future yet. If there will not be the renewal, #Genoa could try to sign him as a free agent. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 7, 2023