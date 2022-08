Seduto al gate d’imbarco che porterà lontano da Trigoria sembra esserci anche Stephan El Shaarawy. L’esterno, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è inserito nella lista dei partenti. Il Faraone piace ad Atalanta e Monza, ma per il momento la partenza non sembra fattibile nel futuro prossimo. Entrambi i club lombardi non intendono accontentare le richieste della Roma, che lo lascerebbe andare ma solo definitivamente.