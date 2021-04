Mercato, in settimana nuovi incontri per Sarri

Nonostante il grande cammino europeo Paulo Fonseca potrebbe salutare la Roma alla fine di questa stagione. Il suo contratto è in scadenza e senza la Champions League la separazione sarà inevitabile. La società giallorossa sembra aver puntato con grande decisione Maurizio Sarri. Come riportato da Sportitalia, tramite il proprio profilo Twitter, in settimana ci saranno dei nuovi incontri per portare il tecnico ex Juventus sulla panchina romanista.