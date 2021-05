Mercato, in programma incontro tra l’entourage di Fonseca e la Fiorentina

Quella di questa sera (20:45) contro lo Spezia sarà l’ultima gara sulla panchina della Roma per Paulo Fonseca. Al termine della stagione il tecnico portoghese lascerà – dopo due anni – la panchina giallorossa, che verrà presa dal connazionale José Mourinho.

La prossima avventura per Fonseca potrebbe comunque essere in Italia. È forte infatti l’interesse della Fiorentina nei suoi confronti. Tra il club viola e l’entourage dell’allenatore è previsto un incontro all’inizio della settimana. Al momento, l’eventuale durata del contratto è sulla base di due anni, proprio come alla Roma. Lo riporta Nicolò Schira.