Nuova puntata della telenovela per Davide Frattesi. Andrà in onda quest’oggi. In giornata, infatti, è atteso un nuovo incontro tra la Roma ed il Sassuolo. I neroverdi – secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport – sono disposti ad abbassare le richieste. Dagli iniziali 30 milioni, Carnevali fissa il prezzo a 27. La Roma, però, non sale dalla valutazione iniziali di 20 milioni. Un’intesa potrebbe essere dunque trovata attorno ai 23-24.