La Roma sta per avere finalmente il suo vice Dzeko. Si tratta di Borja Mayoral del Real Madrid. Come riporta Il Messaggero la trattativa è ormai alle sue battute finali. Arriverà in giallorosso in prestito oneroso, variabile da 1 a 3 milioni di euro, con diritto di riscatto per una valutazione totale di 13 milioni di euro a quali, poi, andrà scalato il saldo del prestito.