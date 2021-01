Mercato, incontro tra Tiago Pinto e Ausilio per lo scambio Dzeko-Sanchez

Potrebbe terminare a breve l’avventura di Edin Dzeko con la maglia della Roma. Decisivo il diverbio con Paulo Fonseca seguente alla sconfitta casalinga in Coppa Italia contro lo Spezia. E’ la quinta volta che il bosniaco rischia di lasciare i giallorossi, ma stavolta la cessione sembra più viva che mai. E’ infatti in corso un incontro tra Ausilio e Tiago Pinto per lo scambio Dzeko-Sanchez, come riporta Gianluca Di Marzio con un tweet. La situazione è calda, si attendono ulteriori aggiornamenti.