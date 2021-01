Mercato, in arrivo il classe 2003 Tahirovic

La Roma è alla ricerca di un centrocampista per rinforzare la linea mediana dell’Under 18. Non a caso come riporta Gazzettaregionale.it è in arrivo il classe 2003 Benjamin Tahirovic. Diversi club si sono interessati allo svedese, tra cui Benfica e Stoccolma. Arriverà dal Vasalunds. Il suo acquisto può essere molto utile all’Under 18 romanista.