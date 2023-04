Il futuro di Llorente potrebbe non essere in giallorosso. Arrivato con il mercato di gennaio in prestito dal Leeds United, il difensore in estate potrebbe far ritorno in Spagna. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, la Roma ha un diritto di riscatto da 18 milioni di euro che difficilmente farà valere per il centrale spagnolo. Il Leeds avrebbe già avuto contatti diretti con Villarreal per il classe ‘93.