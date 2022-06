Il futuro di Paulo Dybala, probabilmente, sarà ancora in Italia. In queste ore è stata scartata l’ipotesi Inghilterra, ma non per suo volere. Come riporta la versione argentina di AS, il Tottenham si è tirato indietro considerando troppo alta la richiesta del giocatore: 320mila euro a settimana. Rimangono in lizza, quindi, Inter e Roma con la prima favorita anche per via delle parole di Marotta che sta spingendo per firmare uno dei suoi pupilli.