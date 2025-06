Il Torino guarda con attenzione al mercato e uno dei nomi in cima alla lista è quello di Tommaso Baldanzi, giovane talento della Roma. Il trequartista piace molto ai granata, ma ogni mossa è legata alla decisione di Gian Piero Gasperini, nuovo allenatore giallorosso, che valuterà Baldanzi durante il ritiro estivo. Solo se arriverà il via libera a un prestito, il Toro potrà provare l’affondo. In quel caso, si aprirebbe un nuovo capitolo per un altro gioiello cresciuto nell’Empoli, come già accaduto con Fazzini, seguito anche dalla Lazio.

Intanto, tra i protagonisti dell’Under 21, resta vivo l’interesse per Matteo Prati, centrocampista del Cagliari. Il classe 2003 era uno dei preferiti di Vanoli, ex candidato alla panchina granata, ma continua a essere monitorato anche dalla nuova gestione tecnica guidata da Eusebio Di Francesco (o Baroni, a seconda della realtà attuale). La mediana del Torino, infatti, è destinata a cambiare volto: con Ricci in uscita, Linetty già ai saluti e Tameze in bilico, il direttore sportivo Davide Vagnati è chiamato a un lavoro intenso per ricostruire il reparto.