Mercato, il Torino fa sul serio per Shomurodov: possibile accordo per il prestito con obbligo

Il Torino fa sul serio. I granata, sistemato il vaso rotto dalla virale lite tra il direttore sportivo Vagnati ed il tecnico Juric, stanno ora programmando le prossime mosse sul mercato. Una delle più impellenti è quella riguardante l’attacco. La prima scelta ricade su un giocatore della Roma. Sia all’allenatore croato che al dirigente piace Eldor Shomurodov.

L’uzbeko piace, ma il Toro non è intenzionato a concludere l’affare immediatamente in via definitiva, come vorrebbe la Roma che chiede 18 milioni per la cessione. La soluzione, quindi, potrebbe essere trovata in un prestito, inizialmente con un prestito e poi – al verificarsi di determinate condizione – obbligo di riscatto. Lo scrive Tuttosport.