Mercato, il Sassuolo punta forte Volpato

Intrecci di mercato tra Roma e Sassuolo che hanno diverse pedine in ballo. Ai giallorossi interessa Frattesi e stanno facendo di tutto per abbassare il prezzo che fanno gli emiliani (30 milioni) inserendo anche qualche calciatore in rampa di lancio. Tra questi, che interessa molto la società neroverde, c’è Volpato. Il talento romanista, che ha reso grande la Primavera e fatto bella figura in Serie A, è puntato forte dal Sassuolo che, come riporta Gianluigi Longari di Sportitalia, sta insistendo molto per prenderlo.