Mercato, il Sassuolo pensa a Felix

Salutato Boga, prossimo all’approdo all’Atalanta, il Sassuolo cerca un innesto per sostituirlo. Tra i vari profili sondati dal club neroverde, c’è anche quello di Felix Afena-Gyan. La Roma valuterà se lasciar partire in prestito l’attaccante ghanese, oppure se lasciarlo ancora sotto gli ordini di Mourinho. A riportarlo è Il Messaggero.

Felix, intanto, per la seconda volta sembrerebbe intenzionato a non rispondere alla chiamata del Ghana per la Coppa d’Africa. Il giovane giallorosso potrebbe infatti nuovamente preferire restare a Trigoria per continuare a crescere con lo Special One.