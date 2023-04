Edoardo Bove, da tempo nel mirino del Sassuolo, sarebbe ritornato al centro dei desideri del ds neroverde Carnevali. Dopo la prestazione con gol contro l’Udinese, gli emiliani sarebbero tornati alla carica per il centrocampista, dopo averlo chiesto come pedina di scambio nella trattativa che poteva portare Frattesi in giallorosso. Come riporta Tuttomercatoweb, Tiago Pinto sarebbe intenzionato a prolungare il contratto del numero 52, in scadenza nel 2025, per blindarlo.