Mercato, il ritorno di Oliveira non è una priorità: la Roma aspetta

Se il mercato della Roma sta viaggiando a passo spedito, non tutte le trattative – ovviamente – premono così tanto. Salutato dopo la conquista della Conference League – ieri un mese esatto – Sergio Oliveira potrebbe tornare alla Roma. Il rientro a Trigoria del portoghese può attendere. Perché nella lista delle priorità di Tiago Pinto non c’è quella di mettersi a tavolino con il Porto per trovare un accordo. Anzi.

La strategia del general manager giallorosso è quella di aspettare. Cosa? Le mosse degli altri. Prima di procedere, infatti, Pinto preferisce rimanere in penombra e vedere se arriveranno eventuali offerte ai Dragoes. Qualora non dovessero arrivare, allora la Roma si muoverebbe nelle ultime battute di calciomercato, così da ottenere eventualmente un prezzo scontato. A scriverlo è Il Tempo.