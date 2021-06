Mercato, il Rennes ha intavolato una trattativa per Nzonzi: servono 7 milioni per evitare la minusvalenza

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – La Roma vuole abbassare il monte ingaggi e ricavare un vero e proprio tesoro dalle cessioni. Steven Nzonzi, da una stagione e mezzo in prestito al Rennes dopo la parentesi di cinque mesi al Galatasaray, potrebbe rimanere in Francia. Il Rennes ha intavolato una trattativa con la Roma per tenerlo a titolo definitivo. Almeno è quanto filtra dalle dichiarazioni del presidente del club, Nicolas Holveck: “Steven è stato un giocatore fondamentale in questa stagione, è il nostro metronomo – ha dichiarato a L’Equipe -. Ci siederemo tranquillamente con lui per discutere della prossima stagione. Di sicuro posso dire che è un giocatore importante. Dopodiché, tutto dipenderà anche da ciò che desidera”. Sono due le ipotesi per il club francese. La prima è che il Rennes versi sette milioni di euro necessari a Tiago Pinto per evitare una minusvalenza. La seconda ipotesi è quella di chiedere al club giallorosso di rinnovare il contratto di Nzonzi per un’altra stagione per avere un altro anno di ammortamento e quindi abbassare il valore del cartellino a 3,5 milioni di euro.