Mercato, il Psg su Pellegrini: il centrocampista è in cima alla lista di Leonardo

Lorenzo Pellegrini è diventato una pedina fondamentale per la Roma e il suo talento è sotto osservazione da tempo anche dai maggiori top club europei. A far gola è sopratutto la famigerata clausola da 30 milioni di euro valida anche in Italia che scadrà il 31 luglio. Come riporta “Le10 Sport“, sul centrocampista c’è il forte interesse del PSG, con il ds Leonardo che sarebbe pronto ad avanzare le prime mosse per averlo. Sarà difficile convincerlo visto che è fortemente legato ai colori giallorossi.