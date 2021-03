Mercato, il PSG è pronto a riscattare Florenzi

Alessandro Florenzi ha convinto il Paris Saint-Germain a puntare in maniera definitiva su di lui. Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, il terzino ha convinto la presidenza parigina, che è pronta ad esercitare il diritto di riscatto previsto dagli accordi presi con la Roma. Oltre i 500 mila euro pattuiti per il prestito, al PSG basteranno 9 milioni di euro per assicurarsi l’ex calciatore giallorosso.

Florenzi non era riuscito a trovare abbastanza spazio nella Roma, nel primo anno di Fonseca sulla panchina giallorossa, trasferendosi in prestito al Valencia nella finestra invernale di mercato la scorsa stagione. Il terzino aveva fatto poi ritorno nella Capitale in estate al termine del prestito in Spagna, per poi scegliere il PSG per avere più continuità, anche in vista dell’Europeo.