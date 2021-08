Arrivato a Roma a gennaio 2020, Carles Perez potrebbe presto lasciare la Capitale. Sull’esterno spagnolo è vivo l’interesse del Newcastle, che negli ultimi giorni ha iniziato a fare pressing sulla società capitolina. L’ex Barcellona non ha mai brillato in giallorosso e ora potrebbe lasciare l’Italia in prestito, da definire se con diritto o obbligo di riscatto. Lo riporta Calciomercato.com