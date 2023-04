Mercato, il Newcastle monitoria Ibañez

Le gerarchie del pacchetto difensivo giallorosso stanno cambiando, Roger Ibañez non è più un intoccabile. In seguito all’errore commesso al derby e le brillanti prestazioni di Llorente, non è scontata la permanenza del difensore brasiliano nella Capitale. Secondo quanto riportato da Nicoló Schira ci sarebbe un forte interessa dalla Premier League: il Newcastle starebbe pensando a Ibañez in vista della sessione di mercato estiva. Nelle settimane scorse si parlava anche di un forte pressing dell’Atletico Madrid. Numerosi i club che vogliono aggiudicarsi il cartellino del difensore, la valutazione della società si aggira intorno ai 30 milioni.