Il calciomercato entra nel vivo. Il Napoli guarda in casa Roma, ad interessare è Roger Ibanez. Come riportato da Calciomercato.it, il difensore piace ai partenopei, ma al momento non c’è nessuna trattativa in corso. La richiesta dei giallorossi è di 35 milioni ma è considerata troppo alta. Avendo soddisfatto i paletti del fair play finanziario, la Roma non ha più l’urgenza di vendere e potrà ascoltare eventuali offerte. Il brasiliano piace in Premier League ad: Aston Villa, Fulham, Newcastle, Tottenham e West Ham, ma al momento non è pervenuta nessuna offerta concreta.