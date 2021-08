Dopo le indiscrezioni di ieri, ormai l’operazione sembra conclusa e si attende solo l’ufficialità. Juan Jesus sarà un nuovo giocatore del Napoli, il quarto centrale chiesto ed individuato da Spalletti. Si trasferisce a parametro 0 dopo 4 anni alla Roma, dal 2017 al 2021. Lo riporta con un tweet Gianluca Di Marzio:

Il @sscnapoli chiude per #JuanJesus come quarto difensore in rosa: accordo raggiunto @SkySport #calciomercato

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 17, 2021