Mercato, il Napoli chiede di inserire Bove nell’affare Under-Milik

Vanno avanti le trattative tra Roma e Napoli, con i due club alla ricerca di un accordo per lo scambio tra Cengiz Under e Arkadiusz Milik. Stando a quanto riportato da gianlucadimarzio.com, i partenopei avrebbero chiesto al club capitolino di inserire nell’affare il cartellino di Edoardo Bove, centrocampista classe 2002 della Primavera di Alberto De Rossi. Nei giorni scorsi, la società di De Laurentiis aveva chiesto informazioni anche per Alessio Riccardi, altro talento del vivaio romanista. Restano comunque ancora da trovare le intese tra i giocatori interessati – Under e Milik – e i club dove dovrebbero andare a giocare entro la fine della sessione di mercato.