Il Milan sta per salutare Mike Maignan. L’obiettivo numero uno dei rossoneri per la porta era Mile Svilar, ma la Roma ha fatto muro ed è intenzionata ad accontentare le richieste del portiere per l’adeguamento di contratto. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Milan sarebbe dunque pronto a virare su Lucas Perri, portiere del Lione.