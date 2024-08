Il mercato di Roma e Milan, che hanno appena completato lo scambio Abraham-Saelemaekers, non è ancora chiuso. Infatti come riporta Gianluca Di Marzio, i rossoneri stanno cercando di piazzare Bennacer in queste ultime ore di mercato così da tornare con forza su Manù Koné. Sul centrocampista francese c’è forte anche la Roma che però non ha ancora definito l’accordo con il Borussia Mönchengladbach. Potrebbe aprirsi una vera e propria corsa a due che potrebbe decidersi al fotofinish.